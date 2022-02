Stage Reiki 1er degré Seichebrières, 12 février 2022, Seichebrières.

Stage Reiki 1er degré Seichebrières

2022-02-12 09:30:00 – 2022-02-13 17:30:00

Seichebrières Loiret Seichebrières

190 EUR 190 Inscrivez-vous pour une initiation et une découverte énergétique. Le Reiki est une méthode d’accompagnement à l’auto-guérison non conventionnelle, basée sur une approche psycho-corporelle qui repose sur le principe du « corps conscience », la mémoire du corps.

Contenu du stage : historique et principes du Reiki, 4 initiations, position des mains, les chakras et les corps énergétiques, approche de la radiesthésie. Auto-traitement, application à d’autres personnes. Pour adultes.

petitspasbienetre@gmail.com +33 6 52 00 72 97 https://petitspasbienetre.com/

©Francine Batsère

Seichebrières

