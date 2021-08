Stage : Reconnaissance et cuisine des plantes sauvages Le Battement d’Ailes, 26 septembre 2021, Cornil.

Stage : Reconnaissance et cuisine des plantes sauvages

Le Battement d’Ailes, le dimanche 26 septembre à 09:00

Audrey Plaire (DIPTYK) et David (Oumbi) animeront cette journée de découverte et de cuisine des plantes sauvages. Un instant bucolique et culinaire dans un cadre verdoyant et apaisant. Nous vous proposons une matinée de balade, de reconnaissance et de cueillette de plantes sauvages qui se terminera autour d’un repas partagé. L’après midi sera consacrée à la confection de plusieurs recettes gourmandes et parfois surprenantes à base des plantes issues de la cueillette. Après un temps d’échange et de questions (il y en a toujours:)) nous pourrons enfin savourer nos préparations autour d’un verre et faire le bilan de cette belle journée de découverte. Ce stage organisé par l’association DIPTYK se déroulera au centre agroécologique et culturel Le Battement d’Ailes. AU PROGRAMME 9h : présentations autour d’un thé/café puis balade botanique et cueillette 12h30 : repas partagé (auberge espagnole) 14h30 : atelier cuisine à partir des plantes récoltées le matin 17h30 : temps d’échanges et questions diverses 18h : apéro dinatoire DEUX MOTS SUR LES INTERVENANT.ES David est suis tombé dans la botanique il y a un peu plus de dix ans, et partage aujourd’hui cette passion via des balades, des stages, des articles et des vidéos. À travers la structure Oumbi qui réunit ses activités naturalistes, picturales et musicales, il souhaite (à sa petite échelle mais de tout cœur) contribuer à l’émergence de modèles sociaux plus respectueux du vivant, plus autonomes, plus joyeux aussi… et transmettre son amour de la flore sauvage. Quant à Audrey, elle a travaillé plusieurs années dans le secteur social pour enfin se laisser embarquer par sa passion pour la cuisine. Après un passage au Battement d’ailes en tant que cuisinière, elle s’investit à présent avec d’autres au sein de DIPTYK. Association qui propose des ateliers de transmission et de sensibilisation notamment autour de l’alimentation. La cuisine apparaît comme un vecteur de lien social, de sensibilisation à notre environnement, un moyen de se reconnecter avec le vivant et de redevenir acteur de sa propre consommation. Le cœur de ce projet est le faire ensemble en favorisant un climat propice à la créativité, la convivialité, la gourmandise, le partage et la découverte autour de recettes simples, inventives et qui ont du caractère. Pour réserver, contactez Audrey : [diptyk@ilico.org](mailto:diptyk@ilico.org) Et vous pouvez aussi contacter David pour en savoir plus : [https://www.oumbi.fr/contacts/](https://www.oumbi.fr/contacts/)

Tarif : 60€ (nous souhaitons que l’argent ne soit pas un frein, contactez nous pour en discuter si besoin !)

Une journée complète pour découvrir, cuisiner et déguster des plantes sauvages !

Le Battement d’Ailes Lauconie Cornil Corrèze



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T09:00:00 2021-09-26T19:00:00