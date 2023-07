Stage « Récits et contes de moyen-âge – Le malentendu » Par Annie Varlet Grancher Age d’Or de France Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage « Récits et contes de moyen-âge – Le malentendu » Par Annie Varlet Grancher Age d’Or de France Paris, 21 novembre 2023, Paris. Du mardi 21 novembre 2023 au vendredi 24 novembre 2023 :

.Tout public. payant 300€ + adhésion à l’Age d’Or de France On raconte les histoires du Moyen-âge comme si tout était écrit d’avance et que tout le monde était sûr du déroulé de l’intrigue. Je vous propose d’introduire dans la racontée, des moments de doute, d‘hésitation, d’incompréhension, (un je ne sais quoi, un presque rien) de traquer ces instants où tout aurait pu se passer différemment, s’il ne s’était glissé entre les protagonistes ce malentendu qui fait dériver les contes vers des péripéties multiples. Donc revisitons les contes sous l’angle du malentendu. – Entre Tristan et Iseut – Entre Mélusine et Raymondin – Entre Guingamor et le roi – Entre le Bisclaveret et sa femme – Entre Viviane et Merlin – Entre Renart et Ysengrin – Entre Arthur et le chevalier noir… En racontant ces récits nous ferons revivre le répertoire médiéval et nous ferons plus ample connaissance avec ses héros et ses héroïnes. Venez avec deux récits, un long et un court (par exemple un fabliau), j’enverrai ultérieurement une bibliographie. —P U B L I C Débutants et confirmés. Pour tous ceux qui aiment le Moyen Age et qui désirent se familiariser avec ses contes. —D A T E S & H O R A I R E S Le mardi 21, jeudi 23 et vendredi 24 novembre 2023 de 10h00 à 17h30 Age d’Or de France 62 rue Amelot 75011 Paris Contact : https://agedordefrance.com/ +33153246740 agedor@agedordefrance.com https://www.facebook.com/agedor.agedordefrance/ https://www.facebook.com/agedor.agedordefrance/ https://www.agedordefrance.com/?Recits-et-contes-de-Moyen-Age-Le

. Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Age d'Or de France Adresse 62 rue Amelot Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Age d'Or de France Paris

Age d'Or de France Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/