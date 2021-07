Gergny Gergny Aisne, Gergny Stage Rando-Qigong Gergny Gergny Catégories d’évènement: Aisne

Gergny

Stage Rando-Qigong Gergny, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Gergny. Stage Rando-Qigong 2021-07-24 09:00:00 – 2021-07-24 12:00:00

Gergny Aisne Gergny 15 15 15 STAGE DU MOIS JUILLET : Randonnée dans les environs de Gergny et pratique du Zhineng Qigong en plein nature. Un moment de reconnexion. À partir de 16 ans. Le programme ? À 9h00 : rendez-vous à Gergny pour un accueil thé ou café. Anne vous expliquera la pratique du Zhineng Qigong. Vous commencerez ensuite à réveiller votre corps par un échauffement doux. Ensuite, c’est parti pour les premiers pas de la balade. Cette marche, vous la ferez en silence pour être dans le moment présent, avec un esprit ouvert afin de se connecter avec soi-même et la nature. Places limitées : inscriptions préalable avant le 20 juillet. info@lean-back.nl +33 6 52 13 62 75 STAGE DU MOIS JUILLET : Randonnée dans les environs de Gergny et pratique du Zhineng Qigong en plein nature. Un moment de reconnexion. À partir de 16 ans. Le programme ? À 9h00 : rendez-vous à Gergny pour un accueil thé ou café. Anne vous expliquera la pratique du Zhineng Qigong. Vous commencerez ensuite à réveiller votre corps par un échauffement doux. Ensuite, c’est parti pour les premiers pas de la balade. Cette marche, vous la ferez en silence pour être dans le moment présent, avec un esprit ouvert afin de se connecter avec soi-même et la nature. Places limitées : inscriptions préalable avant le 20 juillet. Anne Fechter dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Gergny Étiquettes évènement : Autres Lieu Gergny Adresse Ville Gergny lieuville 49.9129#3.93239