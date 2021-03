Nantes Séquoia Nantes Stage « Ramène ta fleur » et escape game sur les pollinisateurs sauvages Séquoia Nantes Catégorie d’évènement: Nantes

du lundi 3 mai au vendredi 7 mai à Séquoia

Nous organisons un stage du 3 au 7 mai, de 14h à 17h sur la biodiversité et les pollinisateurs, pour un public de 11 à 14 ans. L’escape Game « mission pollinisateurs » sera accueilli au Séquoia (pôle science et environnement de la Ville de Nantes) et utilisé dans le cadre de ce stage. Il sera accessible aux participant·es au stage, ainsi qu’à leurs parents.

Tarif en fonction du Quotient Familial, inscription obligatoire.

Les Petits Débrouillards Grand Ouest – Pays de la Loire Grandeur Nature Séquoia 1 Rue Auguste Lepere, 44100 Nantes Nantes Dervallières – Zola

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-03T14:00:00 2021-05-03T17:00:00;2021-05-04T14:00:00 2021-05-04T17:00:00;2021-05-05T14:00:00 2021-05-05T17:00:00;2021-05-06T14:00:00 2021-05-06T17:00:00;2021-05-07T14:00:00 2021-05-07T17:00:00

