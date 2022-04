STAGE RAKU SUR 4 JOURS AVEC LA CÉRAMISTE MAGALI BRUCHET

2022-05-23 – 2022-05-27 EUR 310 310 Le stage raku se déroule sur quatre jours ; le mercredi sera libre, étant consacré la cuisson des pièces.(biscuits) Il s’adresse à toutes les personnes qui veulent découvrir plusieurs techniques manuelles de réalisation de poterie et vivre une cuisson Raku en extèrieur.

Initiation, découverte, partage, instants magiques sont au programme de ces quatre jours. Lundi, mardi: 10h/12h et 13h30/16h Lundi : Découverte des différentes techniques de fabrication, plaque, colombins, technique par creusage, modelage, confection des premières créations (bol, boite, personnage, animaux…etc) Mardi: Finition des pièces Jeudi, vendredi: 10h/12h et 13h30/16h Jeudi : émaillage des pièces Vendredi : cuisson raku Réservation par mail ou téléphone , maximum 4 personnes et minimum 2.

