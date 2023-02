Stage Raku “Autour du Bol” Atelier Jean-François Reboul, 3 avril 2023, Mazille Mazille.

Stage Raku “Autour du Bol”

41 Place la Ville Atelier Jean-François Reboul Mazille Saone-et-Loire Atelier Jean-François Reboul 41 Place la Ville

2023-04-03 – 2023-04-08

Atelier Jean-François Reboul 41 Place la Ville

Mazille

Saone-et-Loire

Mazille

EUR 750 750 Le Raku et le Bol

Si on parle du Raku comme d’une technique de cuisson d’objets façonnés en argile, c’est avant tout le fruit d’une rencontre, dans le Japon du XVIe siècle, d’un artisan et d’un lettré.

Si cette technique s’apparente à une cuisson primitive, la maîtrise de la matière a la profondeur, la poésie, la plénitude et la sophistication de la chose simple. Le bol en est la représentation symbolique.

Façonner le bol à partir d’une boule d’argile avec comme seul outil, la main, reste l’acte créatif le plus originel qui soit. Sortir ce bol au bout d’une pince, de la “gueule” incandescente du four, après que l’émail fondu l’ait recouvert comme une peau de magma, tient du mystère de l’alchimie, du miraculeux et de l’enchantement. Cette relation à la matière nous rattache à la Nature et nous éveille aux Éléments.

Le Raku est une ouverture sur le monde, une “re-connaissance” de soi. Et si l’on s’arrête aux sensations éprouvées, c’est la magie du volcan. De l’objet fragile et éphémère, le feu le fige pour l’éternité.

Le Stage propose de créer des “bols raku” en passant par toutes les étapes d’une telle cuisson pour boire, en fin de stage, le thé dans un de vos bols réalisé.

Cela peut être une découverte, une perception de la création, une compréhension de la matière ou tout simplement une belle aventure.

jf.reboul@wanadoo.fr +33 3 85 50 89 52

Atelier Jean-François Reboul 41 Place la Ville Mazille

dernière mise à jour : 2023-02-13 par