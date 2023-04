Stage radio & photo reportage Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage radio & photo reportage Centre Paris Anim’ Grange aux Belles, 24 avril 2023, Paris. Du lundi 24 avril 2023 au vendredi 28 avril 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

.Public adolescents. A partir de 12 ans. Jusqu’à 16 ans. payant 84€ inscription en ligne ou sur place. Un stage qui regroupe une excursion photographique dans le 10e arrondissement et un activité de web radio sous forme de reportages, de podcast et d’enregistrement radio en direct. Apprends les techniques de la photographie professionnelle et du journalisme radio en faisant un reportage photo et radio sur une thématique choisit en groupe. Immersion dans le 10ème arrondissement (Quartier du Canal Saint Martin ) Immersion dans un vrai studio photo et mise en situation dans un studio web radio. Tu seras accompagnée par une artiste photographe et une journaliste télé et radio. > Ce stage se déroule sur toute la journée. > prévoir un repas du midi et un goûter. > Autorisation de sortie obligatoire. Animé par Emilie et Lou. Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010 Paris Contact : https://www.crl10.net/ https://www.facebook.com/crl10centregrangeauxbelles https://www.facebook.com/crl10centregrangeauxbelles https://crl10.aniapp.fr/

Crl10 Grange aux Belles Stage Radio & Photo reportage / vacances de printemps 2023

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Grange aux Belles Adresse 6 Rue Boy-Zelensky Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Grange aux Belles Paris

Centre Paris Anim' Grange aux Belles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stage radio & photo reportage Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 2023-04-24 was last modified: by Stage radio & photo reportage Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Centre Paris Anim' Grange aux Belles 24 avril 2023 Centre Paris Anim' Grange aux Belles Paris Paris

Paris Paris