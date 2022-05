Stage “Quand les images conversent”, 11 novembre 2022, .

Stage “Quand les images conversent”

2022-11-11 09:30:00 – 2022-11-13 18:00:00

Du 11 au 13 novembre : PALIS – Stage “Quand les images conversent”, au Domaine du Tournefou. Vendredi, samedi et dimanche de 9h30 à 18h. Stage pour adultes et adolescents, animé par Philippe Bourgeais, régisseur de théâtre. Création de montage audiovisuel. Créer un montage audiovisuel, c’est créer un espace où images et sons entrent en conversation. À l’écran, les images s’ordonnent et se fondent. Leurs lumières propres, leur couleurs, leurs lignes laissent apparaître d’autres lumières, couleurs, lignes. Les sons, voix et musiques ouvrent l’espace à nos oreilles. Si les technologies numériques actuelles proposent un grand nombre d’outils, Philippe utilise Pictures To Exe qui permet une approche intuitive et véritablement artistique du « diaporama ». Aucun pré-requis nécessaire, prévoir si possible de venir avec un Mac ou un PC. Contact : +33 (0)3 25 40 58 37 – secretariat.tournefou@gmail.com

