Au programme, 9 séances d’apprentissage des quadrilles et contredanses Anglaises à raison d’une par mois, le samedi après midi sur l’année 2021/2022. Les séances sont indépendantes (aucune obligation de participer à l’ensemble des 9 séances). Le tarif de 10 €, payable une seule fois, donne accès aux 9 séances. 23 octobre, 27 novembre, 18 décembre, 22 janvier 2022, 26 février, 26 mars, 23 avril, 21 mai, 25 juin. Le local de rencontre est une salle de danse. Prévoir chaussures souples et légères. Conformément aux directives sanitaires en vigueur et celles de la mairie de Gradignan qui prête le local, passe-sanitaire obligatoire, mais le masque et les mesures de distanciation ne sont pas obligatoire. *source : événement [stage quadrilles et contredanses Anglaises](https://agendatrad.org/e/34536) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10 €/gratuit adhérent MDTM

avec Cathi & David Higham salle rencontre,Gradignan (33) 139-141, Rue de la Croix de Monjous salle rencontre, 33170 Gradignan, France

