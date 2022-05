Stage Qi Gong, yoga et marche nordique Genêts Genêts Catégories d’évènement: Genêts

Genêts Manche LIEU :

ENCADREMENT :

– Paule Dandoy

enseignante de Qi Gong

– François Quérini

accompagnateur en montagne, instructeur marche nordique, professeur de yoga

A toute personne désirant se ressourcer, prendre du bon temps…

PRIX

320€ (encadrement, prêt de matériel, documentation) + 10€ d'adhésion à l'association Union des Arts.

Arrhes : 50€, non remboursables si annulation après le 1er juillet

acorpslibre@orange.fr +33 6 71 04 59 38 https://a-corps-libres.jimdosite.com/

Genêts
2022-07-11 – 2022-07-15

