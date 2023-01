Stage Qi Gong Oloron-Sainte-Marie, 28 janvier 2023, Oloron-Sainte-Marie .

Stage Qi Gong

30 Rue du 8 Mai Tiers Lieu Auba Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

2023-01-28 – 2023-01-28

Tiers Lieu Auba 30 Rue du 8 Mai

Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

25 25 EUR « Les 20 mouvements essentiels de Qi Gong « .

Les 20 mouvements visent à renforcer la santé et à équilibrer les émotions.

Une méthode de base profonde pour construire la fondation du corps énergétique. Cette fondation solide guide le corps vers la pensée globale. Les 20 mouvements visent à comprendre comment le corps énergétique se structure, comment le Qi circule afin de remplir ses fonctions physiologique, émotionnelles et spirituelles, à comprendre comment il réagit dans l’être humain, en profondeur.

Avec Yvelou (Association Graine de lune et professeur de Qi-Gong).

Inscription obligatoire, places limitées.

+33 6 88 49 38 53

