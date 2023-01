Stage Qi Gong Gourdon Gourdon Catégories d’Évènement: Gourdon

Lot

Stage Qi Gong Gourdon, 28 janvier 2023, Gourdon . Stage Qi Gong MJC Place Noël Poujade Gourdon Lot Place Noël Poujade MJC

2023-01-28 09:30:00 09:30:00 – 2023-01-28 12:30:00 12:30:00

Place Noël Poujade MJC

Gourdon

Lot 9 EUR 9 15 Stage de Qi Gong avec Bruno Chabert 1er Dan FFK. Salle 1er étage MJC. École de musique, places limitées, inscriptions obligatoires. pixabay

Place Noël Poujade MJC Gourdon

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Gourdon, Lot Autres Lieu Gourdon Adresse Gourdon Lot Place Noël Poujade MJC Ville Gourdon lieuville Place Noël Poujade MJC Gourdon Departement Lot

Gourdon Gourdon Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gourdon/

Stage Qi Gong Gourdon 2023-01-28 was last modified: by Stage Qi Gong Gourdon Gourdon 28 janvier 2023 Gourdon Lot MJC Place Noël Poujade Gourdon Lot

Gourdon Lot