Stage « Qi Gong et écoute végétale » La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu

Stage « Qi Gong et écoute végétale » La Chaise-Dieu, 14 juillet 2022, La Chaise-Dieu. Stage « Qi Gong et écoute végétale » La Chaise-Dieu

2022-07-14 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-17 17:00:00 17:00:00

La Chaise-Dieu Haute-Loire A l’occasion de ces 4 journées, nous vous proposerons une expérience qui conjugue l’écoute végétale telle que Rachel Serre la pratique avec le Qi Gong enseigné par Nadine Burdin. contact@gebnout.fr https://www.gebnout.fr/ La Chaise-Dieu

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, La Chaise-Dieu Autres Lieu La Chaise-Dieu Adresse Ville La Chaise-Dieu lieuville La Chaise-Dieu Departement Haute-Loire

La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chaise-dieu/

Stage « Qi Gong et écoute végétale » La Chaise-Dieu 2022-07-14 was last modified: by Stage « Qi Gong et écoute végétale » La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 14 juillet 2022 Haute-Loire La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu Haute-Loire