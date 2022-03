Stage Qi Gong des animaux Parentis-en-Born, 2 avril 2022, Parentis-en-Born.

Stage Qi Gong des animaux L’Atelier 143 143 Avenue Charles Castet Parentis-en-Born

2022-04-02 14:00:00 – 2022-04-02 17:30:00 L’Atelier 143 143 Avenue Charles Castet

Parentis-en-Born Landes Parentis-en-Born

EUR 25 25 Enchaînement de 10 mouvements inspiré du comportement de 5 animaux (tigre, cerf, ours, singe et grue). Ces exercices visent à renforcer le corps, préserver le bon fonctionnement des organes et équilibrer le psychisme: les mouvements du corps sont coordonnés à l’attitude mentale de façon à unir le travail interne au travail externe, améliorer la force physique, assouplir les articulations, détendre l’esprit et renforcer la confiance en soi.

Repères anatomiques et énergétiques

Préparation et échauffement physique

Structuration et détente

Apprentissage des mouvements

Temps d’échange

+33 6 74 49 73 75

Qi gong

dernière mise à jour : 2022-03-21 par OT Grands Lacs