STAGE QI GONG DE LA FEMME – ENERGIE DU PRINTEMPS Le Mans, 20 juin 2021-20 juin 2021, Le Mans.

STAGE QI GONG DE LA FEMME – ENERGIE DU PRINTEMPS 2021-06-20 – 2021-06-20 176 avenue François Chancel 176 Avenue François Chancel

Le Mans 72000

le Qi Gong de la femme comprend entre autres:

Le Nei Yang Gong dans sa partie pour la femme : c’est un Qi Gong thérapeutique, adapté aux organes féminins (seins, ovaires, utérus)

Un enchaînement spécifiquement féminin: « la Fille au Corps de Jade », en relation avec les énergies de la Lune, du Soleil, et de la Nature; cet enchaînement très harmonieux et agréable à pratiquer, régularise le Cœur, le Foie, les Reins, et active les trois merveilleux vaisseaux. Il purifie le sang en activant sa circulation, élimine les toxines du corps, équilibre les émotions, tonifie les muscles.

Pratiqués dans la détente et le plaisir, le Qi Gong favorise la connexion à la Source qui est en chacun de nous.

STAGE QI GONG DE LA FEMME – Energie de l’été

+33 2 43 23 20 47

STAGE QI GONG DE LA FEMME – Energie de l’été

le Qi Gong de la femme comprend entre autres:

Le Nei Yang Gong dans sa partie pour la femme : c’est un Qi Gong thérapeutique, adapté aux organes féminins (seins, ovaires, utérus)

Un enchaînement spécifiquement féminin: « la Fille au Corps de Jade », en relation avec les énergies de la Lune, du Soleil, et de la Nature; cet enchaînement très harmonieux et agréable à pratiquer, régularise le Cœur, le Foie, les Reins, et active les trois merveilleux vaisseaux. Il purifie le sang en activant sa circulation, élimine les toxines du corps, équilibre les émotions, tonifie les muscles.

Pratiqués dans la détente et le plaisir, le Qi Gong favorise la connexion à la Source qui est en chacun de nous.

dernière mise à jour : 2021-06-14 par