Stage Qi Gong Caen, 2 novembre 2022, Caen.

Stage Qi Gong

80 boulevard Dunois Caen Calvados

2022-11-02 13:30:00 – 2022-11-02 16:30:00

80 boulevard Dunois 80 Boulevard Dunois

Caen

Calvados

Caen

Vous avez envie de vacances ressourçantes et tournées vers votre mieux-être ?

Et si vous testiez le Qi Gong ?

Découvrez 2 formes de Qi Gong en 3 jours :

Mercredi 2, Jeudi 3 et Vendredi 4 Novembre 2022 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Olivier CHILARD vous propose un module le matin sur le Qi Gong du Bâton et un module l’après-midi sur le Tai Chi Chuan

Comment cela se passe ?

En petit groupe (maxi 15 personnes), soit le matin, soit l’après-midi et même toute la journée si vous le souhaitez.

Pour tout savoir sur ce stage, n’hésitez pas à consulter le site internet de Mai’Be.

Inscription en ligne.

amandine@mai-be.fr +33 9 86 60 45 28 https://www.mai-be.fr/stage-qi-gong/

