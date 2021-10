Paris 6EME ARRONDISSEMENT PARIS ANIM'RICHARD WRIGHT île de France, Paris 6EME ARRONDISSEMENT STAGE QI GONG ADULTES PARIS ANIM’RICHARD WRIGHT Paris 6EME ARRONDISSEMENT Catégories d’évènement: île de France

Paris 6EME ARRONDISSEMENT

STAGE QI GONG ADULTES PARIS ANIM’RICHARD WRIGHT, 2 novembre 2021, Paris 6EME ARRONDISSEMENT. Date et horaire exacts : Du 2 au 5 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h30 à 12h30

payant

Ouverts pour tous niveaux une occasion de venir découvrir cette activité si vous ne la connaissez pas encore ou alors de venir la pratiquer le temps d’un stage. Animations -> Stage PARIS ANIM’RICHARD WRIGHT 76bis rue de Rennes Paris 6EME ARRONDISSEMENT 75006

st Sulpice

Contact :Centre Paris Anim’ Richard Wright-ACTISCE 0143541658 carennes@actisce.org 0143541658 cparichardwright@actisce.org Animations -> Stage

Date complète :

2021-11-02T10:30:00+01:00_2021-11-02T12:30:00+01:00;2021-11-03T10:30:00+01:00_2021-11-03T12:30:00+01:00;2021-11-04T10:30:00+01:00_2021-11-04T12:30:00+01:00;2021-11-05T10:30:00+01:00_2021-11-05T12:30:00+01:00

internet

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris 6EME ARRONDISSEMENT Autres Lieu PARIS ANIM'RICHARD WRIGHT Adresse 76bis rue de Rennes Ville Paris 6EME ARRONDISSEMENT lieuville PARIS ANIM'RICHARD WRIGHT Paris 6EME ARRONDISSEMENT