Stage P’tits Filous HIVER Espace Jemmapes Paris, lundi 12 février 2024.

Du lundi 12 février 2024 au vendredi 16 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

.Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans. payant

84 € pour les 5 jours (+ 5 € en cas de première inscription)

Merci de prévoir un repas froid ou chaud (four micro-ondes) pour la pause du déjeuner, ainsi qu’un léger goûter.

Un stage pour les enfants (4 à 6 ans) d’expression corporelle, de théâtre et d’arts plastiques évoquant la jungle.

Thématique

Les animaux de la jungle n’auront plus de secret pour les petits filous !

Amandine et Alexandre feront découvrir par l’expression corporelle, le théâtre et les arts plastiques, les petites et les grosses bêtes qui peuplent la jungle.

Les enfants présenteront leurs découvertes sous la forme d’un spectacle en fin de stage.

Expression corporelle

Échauffements,

Petites acrobaties,

Danse des animaux.

Théâtre

Lecture par Amandine et Alexandre d’albums pour la jeunesse en écho avec la thématique du stage,

Conversation des animaux,

Préparation du spectacle « Les dents de la Jungle ».

Arts plastiques

Fresque collective illustrant la jungle

Fabrication d’une petite marionnette

Diverses études autour des animaux (peinture /collage/dessins libres)

Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 Paris

Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-p-t-its-filous https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-p-t-its-filous

