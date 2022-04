Stage prosodique: Danser la pensée Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Catégories d’évènement: Lot

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Stage prosodique: Danser la pensée Salle de danse, espace d'animations Allée des maronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc

2022-04-09 14:00:00 – 2022-04-09 18:30:00

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot 50 EUR 50 Après un voyage au cœur de sa création “Grâce” proposé par Lot Arts Vivants avec le dispositif Dansons les œuvres , Cécile Grassin nous propose une exploration au cœur de sa recherche vers sa prochaine pièce, en cours de création :

“Que l’on parle, que l’on écoute les autres parler et même lorsque l’on pense, les mots, les idées, l’indicible créent en nous comme un flux musical qui nous berce de ses accélérations, de ses amorces, de ses suspensions, de ses hésitations…constituant un mouvement intérieur permanent et insaisissable que je tente de rendre visible.” Cécile Grassin Champ de gestes – Cécile Grassin

Salle de danse, espace d'animations Allée des maronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc

