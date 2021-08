Paris Théâtre de l'Atalante île de France, Paris Stage professionnel du GITIS à l’Atalante Théâtre de l’Atalante Paris Catégories d’évènement: île de France

Stage professionnel du GITIS à l'Atalante Théâtre de l'Atalante, 20 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 20 septembre au 2 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 11h à 18h

Une immersion au sein de la grande école théâtre de Moscou. L’enseignement commun des acteurs et des metteurs en scène est l’originalité et la particularité de cette école. En suivant les stages de cette grande école de théâtre moscovite, vous connaîtrez les bases de l’enseignement théâtral russe transmis par les disciples directs des maîtres : Stanislavski, Meyerhold, Mikhaïl Tchekhov. PROGRAMME DU STAGE DE SEPTEMBRE 2021 Regard sur La Mouette à travers la méthode de l’Analyse par l’Action (les notions de bases du Système Stanislavski et son développement d’après la méthode de Maria Knebel, son disciple, professeur du GITIS). La formation donne les clés pour trouver une approche personnelle des personnages des pièces d’Anton Tchekhov. Programme : Alternant sur le plateau travail théorique et épreuves pratiques, le stage va se dérouler d’une manière suivante – prenant pour base La Mouette , nous procéderons à : – L’analyse verbale – L’analyse par la méthode d’études (Exercices pratiques avec improvisation dirigée) – La préparation d’un travail scénique sur un extrait de la pièce Professeurs Mikhail CHUMACHENKO (20 – 25 septembre) et Vladimir BAÏTCHER (27 septembre – 2 octobre), metteurs en scène, professeurs du GITIS et anciens élèves de l’école. Mikhail CHUMACHENKO, qui fait partie de la dernière promotion de Maria Knebel au GITIS, est l’ancien directeur artistique du théâtre russe de Tallinn. Il dirige actuellement le Théâtre de la Roue à Togliatti. Parmi ses multiples créations: La Noce d’après les pièces courtes de Tchekhov au théâtre Jacques Coeur de Lattes à Montpellier. Vladimir BAÏTCHER a créé de nombreux spectacles aussi bien en Russie qu’à l’étranger. Il dirigeait pendant 10 ans le théâtre à Mélikhovo, domaine d’Anton Tchekhov non loin de Moscou, l’endroit même où La Mouette a été écrite. Animations -> Stage Théâtre de l’Atalante 10 place Charles Dullin Paris 75018

