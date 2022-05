Stage “Préparer son Grand Oral du BAC”, pour les Terminales Espace Jeunes Anne Frank, 14 mai 2022, Issy-les-Moulineaux.

Stage “Préparer son Grand Oral du BAC”, pour les Terminales

du samedi 14 mai au samedi 18 juin à Espace Jeunes Anne Frank

Préparer son “Grand Oral” du BAC, pour les terminales —————————————————– ### Du samedi 14 mai au samedi 18 juin 2022 de 14h à 17h à l’Espace Jeunes Anne Frank Ce stage est proposé aux lycéens scolarisés en terminales sur cinq samedis de suite **(14/05, 21/05, 4/06, 11/06, 18/06)**, afin d’optimiser la préparation au Grand Oral et acquérir les outils de méthodologie. **_Un travail personnel à la maison est requis lors de ce stage pour profiter pleinement des compétences apportées par ce stage._** **_Planning prévisionnel du stage_** (sous réserve de modification) : **Séance 1 (14/05) :** présentation de l’épreuve, visionnage d’oral blanc fait par des élèves, choix des sujets. **Séance 2 (21/05)** : écriture de l’introduction et du plan. L’écriture de l’ébauche du corps de l’exposé sera faite à la maison. **Séance 3 (4/06) :** finalisation de l’introduction et lecture de l’ébauche de l’exposé des élèves. Travail pour peaufiner et compléter le corps de l’exposé. Écriture de la conclusion et de l’ouverture. **Séance 4 (11/06) :** finalisation de l’exposé. Premiers passages à l’oral avec le droit au texte. Entrainement sur la posture, la gestuelle, la manière de poser sa voix et gagner en aisance à l’oral. Les élèves sont encouragés à apprendre leur texte pour la séance suivante. **Séance 5 (18/06) :** passage sans texte. Peaufinage et conclusion. _Tarif en fonction du quotient familial_ _Inscription et paiement en ligne sur Téliss_ _Renseignements à l’Espace Jeunes Anne Frank_

Résider à Issy-les-Moulineaux, être adhérent à l’association CLAVIM, inscriptions et paiements en ligne sur TELISS

Stage de préparation à l’épreuve du grand oral

Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T17:00:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T17:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-11T14:00:00 2022-06-11T17:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T17:00:00