Stage préparatoire Entrée aux Ecoles d’Art Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: 43000

Le Puy-en-Velay

Stage préparatoire Entrée aux Ecoles d’Art Le Puy-en-Velay, 29 juin 2022, Le Puy-en-Velay. Stage préparatoire Entrée aux Ecoles d’Art Atelier Aïda 10 Rue du Clos des Hospices Le Puy-en-Velay

2022-06-29 – 2022-06-30 Atelier Aïda 10 Rue du Clos des Hospices

Le Puy-en-Velay 43000 Stage préparatoire d’Entrée aux écoles d’Art +33 6 12 76 02 56 http://www.latelier-aida.fr/ Atelier Aïda 10 Rue du Clos des Hospices Le Puy-en-Velay

dernière mise à jour : 2022-05-30 par

Détails Catégories d’évènement: 43000, Le Puy-en-Velay Autres Lieu Le Puy-en-Velay Adresse Atelier Aïda 10 Rue du Clos des Hospices Ville Le Puy-en-Velay lieuville Atelier Aïda 10 Rue du Clos des Hospices Le Puy-en-Velay Departement 43000

Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-puy-en-velay/

Stage préparatoire Entrée aux Ecoles d’Art Le Puy-en-Velay 2022-06-29 was last modified: by Stage préparatoire Entrée aux Ecoles d’Art Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 29 juin 2022 43000 Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay 43000