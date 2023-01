Stage pratique « Apprendre à conter » Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Pôle du Tourmalet , CDT65 Bagnères-de-Bigorre Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Stage pratique « Apprendre à conter » Bagnères-de-Bigorre, 18 février 2023, Bagnères-de-Bigorre Pôle du Tourmalet , CDT65 Bagnères-de-Bigorre. Stage pratique « Apprendre à conter » 15 Route de Toulouse BAGNERES-DE-BIGORRE à l’Espace Nimba Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées BAGNERES-DE-BIGORRE 15 Route de Toulouse

2023-02-18 14:30:00 14:30:00 – 2023-02-18 17:30:00 17:30:00

BAGNERES-DE-BIGORRE 15 Route de Toulouse

Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre 25 EUR 10 personnes maximum Stage pratique avec Ségolène Tinguely pour apprendre à conter +33 6 17 44 23 46 BAGNERES-DE-BIGORRE 15 Route de Toulouse Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2023-01-20 par Pôle du Tourmalet |CDT65

Détails Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre à l'Espace Nimba Adresse Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Pôle du Tourmalet , CDT65 BAGNERES-DE-BIGORRE 15 Route de Toulouse Ville Bagnères-de-Bigorre Pôle du Tourmalet , CDT65 Bagnères-de-Bigorre lieuville BAGNERES-DE-BIGORRE 15 Route de Toulouse Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Bagnères-de-Bigorre à l'Espace Nimba Bagnères-de-Bigorre Pôle du Tourmalet , CDT65 Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagneres-de-bigorre-pole-du-tourmalet-cdt65-bagneres-de-bigorre/

Stage pratique « Apprendre à conter » Bagnères-de-Bigorre 2023-02-18 was last modified: by Stage pratique « Apprendre à conter » Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre à l'Espace Nimba 18 février 2023 15 Route de Toulouse BAGNERES-DE-BIGORRE à l'Espace Nimba Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées Pôle du Tourmalet |CDT65

Bagnères-de-Bigorre Pôle du Tourmalet , CDT65 Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées