du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre à Saint Hilaire st Mesmin

Stage proposé par l association Les peintres en herbe à St Hilaire st Mesmin. Pour les enfants de 9 à13 ans. Le programme prévu est la customisation de baskets ( fournies par la famille) ainsi que des productions artistiques à base de pastel. (materiel fourni par l association). Stage de cinq jours de 9h à 16h30 avec repas du midi apporté par l enfant 8 places disponibles Adresse : place des fêtes, St Hilaire St Mesmin

100 euros le stage de 5 jours, tarif dégressif pour les familles

Stage de 5 jours du 25 au 29 octobre à Saint hilaire, de 9h à16h30. Customisation de baskets et productions artistiques. Encadre par une professeure qualifiée Saint Hilaire st Mesmin 46160 Saint Hilaire st Mesmin Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Loiret

2021-10-25T09:00:00 2021-10-25T16:30:00;2021-10-26T09:00:00 2021-10-26T16:30:00;2021-10-27T09:00:00 2021-10-27T16:30:00;2021-10-28T09:00:00 2021-10-28T16:30:00;2021-10-29T09:00:00 2021-10-29T16:30:00

