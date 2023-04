Stage pour les 10-16 ans de danse classique et contemporaine Centre Sportif Alfred Nakache Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage pour les 10-16 ans de danse classique et contemporaine Centre Sportif Alfred Nakache, 2 avril 2023, Paris. Le dimanche 02 avril 2023

de 10h00 à 13h00

.Public enfants adolescents. A partir de 10 ans. Jusqu’à 16 ans. payant Ce stage sera au tarifs exceptionnel de 5€ laquilone2@gmail.com On vous attends au Stage pour préadolescents (10-16 ans) de danse classique (méthode Cecchetti) et contemporaine du dimanche 2 Avril de 10h à 13h au gymnase Nakache dans le 20è. Dans le cadre d’un échange artistico/culturel Paris/Palerme, L’AQUILONE organise un Stage Internationale de danse classique et contemporaine pour les 10-16 ans le dimanche 2 Avril au gymnase Nakache (salle de danse) dans le 20è. Elvira BIONDO, directrice d’une école de danse classique italienne en Sicile, aura le plaisir de faire connaitre la méthode Cecchetti à un public de jeunes danseuses et danseurs de plus de 10 ans. Suivra un cours de danse contemporaine avec Natalia FONTANA, directrice et fondatrice de l’association L’AQUILONE (75020) avec l’étude de quelques fondamentaux de ce style de danse et l’apprentissage d’une chorégraphie. Centre Sportif Alfred Nakache 4-12 rue Dénoyez 75020 Paris Contact : https://laquiloneassociation.wordpress.com/ +33 laquilone2@gmail.com https://www.facebook.com/associationlaquilone/ https://www.facebook.com/associationlaquilone/

©laquilone

