Stage pour enfants de fabrication de marionnettes, 26 avril 2023, . Du mercredi 26 avril 2023 au vendredi 28 avril 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 15h30

.Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans. gratuit

Un stage de 3 jours pour apprendre à fabriquer une petite marionnette à gaine et à la manipuler ! Tu as entre 7 et 10 ans ? Tu aimes faire des activités manuelles ? Ce stage est pour toi ! Pendant les vacances scolaires, à l’association Davout Relais, située dans le 20ème arrondissement, les enfants vont donner vie à des marionnettes ! Le 26, 27 et 28 avril de 14h à 15h30, 3 ateliers ludiques dans lesquels les enfants vont papiéter, peindre, coller, couper puis faire parler les personnages qu’ils ont créés. Stage gratuit ! N’hésitez pas à inscrire vos enfants. Association Davout Relais Contact : 0670290432 coordination@cielefildesoie.com https://www.facebook.com/cielefildesoie https://www.facebook.com/cielefildesoie

©cieLeFildeSoie Stage de fabrication de marionnettes – Cie Le Fil de Soie

