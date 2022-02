Stage pour enfant – Mime Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

Stage pour enfant – Mime Mauléon-Licharre, 27 mars 2022, Mauléon-Licharre. Stage pour enfant – Mime Théâtre Tokia 18 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre

2022-03-27 – 2022-03-27 Théâtre Tokia 18 rue des frères Barenne

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Mauléon-Licharre EUR 40 Le mime c’est animer le vide, le rendre humain, pour aller à la rencontre de soi, un art qui laisse exister l’invisible, qui se glisse entre les mots, exprime l’essence du sentiment.

L’art du mime apporte un bien-être de corps, d’intelligence et de coeur.

Travail autour du mouvement, sa sa racine, son origine, sa motivation, son itinéraire, son objectif. Dynamisme de mouvement, les vitesses, le rapport au temps et à l’espace. La musicalité du corsp, son rythme. Le jeu peut être réaliste, poétique ou dramatique mais il est toujours producteur d’émotions génératrices d’images en lien avec soi ou l’autre.

Stage limité à 12 enfants par séance. Prévoir un repas.

Théâtre Tokia 18 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre

