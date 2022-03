Stage pour enfant – Mime Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

Stage pour enfant – Mime Mauléon-Licharre, 20 mars 2022, Mauléon-Licharre. Stage pour enfant – Mime Théâtre Tokia 18 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre

2022-03-20 – 2022-03-20 Théâtre Tokia 18 rue des frères Barenne

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques EUR 40 Corps, geste, mouvement, attitude, regard, émotion.

Le jeu réaliste, poétique, dramatique, comique et humour, corps producteur d’émotions, émotions génératrices de mouvements. Lecture du corps, l’image, jouer seul, avec soi ou l’autre(s).

Stage limité à 12 enfants par séance. Prévoir un repas.

Pour les enfants de 7 à 10 ans. Corps, geste, mouvement, attitude, regard, émotion.

Le jeu réaliste, poétique, dramatique, comique et humour, corps producteur d’émotions, émotions génératrices de mouvements. Lecture du corps, l’image, jouer seul, avec soi ou l’autre(s).

Stage limité à 12 enfants par séance. Prévoir un repas.

Pour les enfants de 7 à 10 ans. +33 6 60 93 91 51 Corps, geste, mouvement, attitude, regard, émotion.

Le jeu réaliste, poétique, dramatique, comique et humour, corps producteur d’émotions, émotions génératrices de mouvements. Lecture du corps, l’image, jouer seul, avec soi ou l’autre(s).

Stage limité à 12 enfants par séance. Prévoir un repas.

Pour les enfants de 7 à 10 ans. tokia

Théâtre Tokia 18 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mauléon-Licharre Adresse Théâtre Tokia 18 rue des frères Barenne Ville Mauléon-Licharre lieuville Théâtre Tokia 18 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Departement Pyrénées-Atlantiques

Stage pour enfant – Mime Mauléon-Licharre 2022-03-20 was last modified: by Stage pour enfant – Mime Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre 20 mars 2022 Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques