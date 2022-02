Stage pour enfant – Impro matchs Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Mauléon-Licharre EUR 40 Apprendre le lâcher prise, la confiance en soi et, dans le groupe, la prise de parole en public, l’imagination.

L’atelier propose de créer des personnages en quelques secondes et de leur faire vivre d’incroyables histoires.

À la découverte de « l’instant » en s’appuyant sur l’instinct, l’atelier d’improvisation développe le potentiel créatif de chaque participant-e.

Stage limité à 12 enfants par séance.

Prévoir un repas.

+33 6 60 93 91 51

