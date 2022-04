Stage pour enfant – Impro

Stage pour enfant – Impro, 26 avril 2022, . Stage pour enfant – Impro

2022-04-26 – 2022-04-26 EUR 40 Les improvisations de groupe développent des notions telles que la conscience spatiale, l’écoute des autres, le sens du rythme et de l’expressivité, la conscience d’une harmonie collective.

Stage limité à 12 enfants par séance.

Prévoir un repas.

Pour les enfants de 7 à 10 ans. Les improvisations de groupe développent des notions telles que la conscience spatiale, l’écoute des autres, le sens du rythme et de l’expressivité, la conscience d’une harmonie collective.

Stage limité à 12 enfants par séance.

Prévoir un repas.

Pour les enfants de 7 à 10 ans. Les improvisations de groupe développent des notions telles que la conscience spatiale, l’écoute des autres, le sens du rythme et de l’expressivité, la conscience d’une harmonie collective.

Stage limité à 12 enfants par séance.

Prévoir un repas.

Pour les enfants de 7 à 10 ans. dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville