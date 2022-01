Stage pour enfant – Conte Mauléon-Licharre, 21 février 2022, Mauléon-Licharre.

Stage pour enfant – Conte Théâtre Tokia 18 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre

2022-02-21 14:00:00 – 2022-02-21 17:00:00 Théâtre Tokia 18 rue des frères Barenne

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Mauléon-Licharre

EUR 40 Comme les mythes et les légendes, les contes appartiennent au monde du merveilleux et de l’imaginaire. Ils peuvent partir de la réalité ou nous plonger, d’emblée, dans un univers magique.

Toutes les civilisations ont inventé des contes pour faire rêver ou pour expliquer le monde. Souvent ces récits sont anonymes et se transmettent oralement, s’enrichissant progressivement.

Il existe souvent plusieurs versions d’une même histoire. Le conteur est donc une personne essentielle, il captive son auditoire et le transporte dans un monde imaginaire par la poésie et l’humour.

Stage limité à 12 enfants par séance.

Pour les enfants de 7 à 10 ans.

+33 6 60 93 91 51

Théâtre Tokia 18 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre

