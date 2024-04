Stage pour ados « Je joue, je conte ! » Centre Culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz, lundi 15 avril 2024.

Stage pour ados « Je joue, je conte ! » Centre Culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Embarquez dans l’art du conte et devenez le héros de vos propres histoires !

Ce stage, animé par la conteuse Sylvaine Terpereau, vous fera découvrir comment raconter des histoires captivantes, en utilisant votre propre personnalité comme seul support. Pas de texte en main, pas de mémorisation par cœur, mais une immersion totale dans l’imaginaire.

À travers des jeux collectifs et amusants, vous explorerez l’imaginaire, le corps et la voix. Vous apprendrez les techniques de base de l’art du conte, ainsi que les trucs et astuces des conteurs pour vous approprier une histoire et captiver le public.

Ce stage est également l’occasion de développer sa confiance en soi et de renforcer son aisance à l’oral. Un atout précieux, notamment pour les épreuves orales d’examens comme le brevet des collèges ! 50 50 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 14:00:00

fin : 2024-04-17 17:00:00

Centre Culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Stage pour ados « Je joue, je conte ! » Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2024-04-03 par Office de Tourisme Pays Basque