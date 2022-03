STAGE POTERIE : TUTEURS DE JARDIN, DÉCORATIFS Terranjou, 9 avril 2022, Terranjou.

STAGE POTERIE : TUTEURS DE JARDIN, DÉCORATIFS Lieu-dit Gohard 531 Chemin de Gohard Terranjou

2022-04-09 – 2022-04-09 Lieu-dit Gohard 531 Chemin de Gohard

Terranjou Maine-et-Loire Terranjou

EUR 39 39 Le temps d’une matinée, découvrez l’univers du modelage. Mam’zelle Line vous guidera tout au long de cet atelier grâce à un accompagnement personnalisé. Vous apprendrez, à partir de gestes simples, à travailler la terre et créerez des fleurs et objets décoratifs que vous pourrez fixez, une fois cuits, sur des tuteurs, afin d’embellir votre jardin ou votre intérieur.

Les pièces seront restituées après cuisson.

Elles seront disponibles dans un délai d’environ 1 mois, après séchage et cuisson.

L’ensemble du matériel fourni.

>> Public : Enfants à partir de 7 ans accompagné d’un adulte, ados, adultes

Embellissez votre jardin ou votre intérieur avec de jolis tuteurs décoratifs à votre image. Venez créer vos tuteurs décoratifs en argile, que vous personnaliserez au gré de votre créativité

mamzelleline@gmail.com +33 6 43 31 36 19 http://www.mamzelleline.fr/

Lieu-dit Gohard 531 Chemin de Gohard Terranjou

