Stage poterie Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray Catégories d’évènement: Neufchâtel-en-Bray

Seine-Maritime

Stage poterie Neufchâtel-en-Bray, 6 avril 2022, Neufchâtel-en-Bray. Stage poterie Neufchâtel-en-Bray

2022-04-06 – 2022-04-06

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime Neufchâtel-en-Bray Rdv à l’ESCALL.

Découvrir, créer, goûter… Partager un temps privilégié avec son enfant pour faire ensemble.

Création d’une oeuvre collective en partenariat avec le SESSAD et l’association “Terre libérée”. Rdv à l’ESCALL.

Découvrir, créer, goûter… Partager un temps privilégié avec son enfant pour faire ensemble.

Création d’une oeuvre collective en partenariat avec le SESSAD et l’association “Terre libérée”. +33 2 32 97 47 30 Rdv à l’ESCALL.

Découvrir, créer, goûter… Partager un temps privilégié avec son enfant pour faire ensemble.

Création d’une oeuvre collective en partenariat avec le SESSAD et l’association “Terre libérée”. Neufchâtel-en-Bray

dernière mise à jour : 2022-02-24 par Office de Tourisme Bray Eawy

Détails Catégories d’évènement: Neufchâtel-en-Bray, Seine-Maritime Autres Lieu Neufchâtel-en-Bray Adresse Ville Neufchâtel-en-Bray lieuville Neufchâtel-en-Bray Departement Seine-Maritime

Stage poterie Neufchâtel-en-Bray 2022-04-06 was last modified: by Stage poterie Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray 6 avril 2022 Neufchâtel-en-Bray seine-maritime

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime