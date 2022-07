Stage poterie Labatut Labatut Catégories d’évènement: Labatut

Landes Labatut EUR 10 Stage de poterie, enfants accompagnés par un adulte. Atelier intergénérationnel et découverte de différentes techniques.

– le 8 juillet de 10h à 12h : modelage

