STAGE POTERIE ENFANT Montesquieu-Volvestre, 27 mars 2022, Montesquieu-Volvestre.

STAGE POTERIE ENFANT ATELIER CERAMIQUE 3 Rue de la Chutere Montesquieu-Volvestre

2022-03-27 – 2022-03-27 ATELIER CERAMIQUE 3 Rue de la Chutere

Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne Montesquieu-Volvestre

EUR 100 Les stages de raku à l’atelier céramique de Montesquieu-Volvestre avec la céramiste Sandrine Suères.

Stage émaillage+cuisson (sur biscuit) raku sur 1 journée 100€- maxi 6 personnes (si vous n’avez pas de biscuit, je peux vous proposez des dates pour le façonnage des pièces)

-d’autres dates possible 23/04 et 18/04 (me contacter)

Les tarifs comprennent l’argile, les cuissons (1 four par personne), les outils, le matériel fourni, l’émail et mes services.

Pour vous inscrire ou pour avoir des renseignement complémentaires, n’hésitez pas à me contacter : 06.20.19.07.31 ou sueresceramik@yahoo.fr

Stage de céramique raku, technique de cuisson japonaise à Montesquieu-Volvestre.

sueresceramik@yahoo.fr http://ceramik.monsite-orange.fr/

Les stages de raku à l’atelier céramique de Montesquieu-Volvestre avec la céramiste Sandrine Suères.

Stage émaillage+cuisson (sur biscuit) raku sur 1 journée 100€- maxi 6 personnes (si vous n’avez pas de biscuit, je peux vous proposez des dates pour le façonnage des pièces)

-d’autres dates possible 23/04 et 18/04 (me contacter)

Les tarifs comprennent l’argile, les cuissons (1 four par personne), les outils, le matériel fourni, l’émail et mes services.

Pour vous inscrire ou pour avoir des renseignement complémentaires, n’hésitez pas à me contacter : 06.20.19.07.31 ou sueresceramik@yahoo.fr

Sandrine Sueres

ATELIER CERAMIQUE 3 Rue de la Chutere Montesquieu-Volvestre

dernière mise à jour : 2022-03-02 par