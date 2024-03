STAGE POTERIE-CÉRAMIQUE / mai 2024 Paris-Ateliers Pagode Paris, jeudi 16 mai 2024.

Découverte du modelage et des techniques de la plaque, du pincé et du colombin

Durant ce stage d’initiation vous explorerez l’art du modelage et façonnerez une série d’objets en céramique. Vous serez accompagnés pas à pas dans l’apprentissage des principales techniques de modelage : la plaque, le pincé et le colombin. Vous découvrirez les étapes de la mise en oeuvre d’une pièce modelée et apprendrez à combiner les différentes techniques entre elles.

Une fois les bases posées, vous serez accompagnés pas à pas dans la conception de vos céramiques.

Vous pourrez choisir votre projet et donner vie à vos idées ou vous inspirer des exemples proposés dans un large choix de livres et de documentations.

Jour 1

Matin : Découverte de la terre

Découverte des propriétés et spécificités des différentes terres, le recyclage, les outils et les différentes étapes du processus de création (dessins, croquis, gabarits…). Lors de cette matinée, vous apprendrez notamment à « sentir la terre », c’est à dire comprendre les différentes consistances qu’elle peut avoir afin de la travailler au mieux.

Après-midi : Initiation à la technique de la plaque

Vous apprendrez les bases de la technique de la plaque. Vous réaliserez vos premières plaques à l’aide d’un rouleau et de tasseaux en bois. Puis vous mettrez en forme et assemblerez vos premiers tests.

Jour 2

Matin : Initiation à la technique du pincé et du colombin

Vous découvrirez la technique du bol pincé et du colombin. Vous apprendrez les gestes de base et réaliserez quelques tests pour vous entraîner.

Après-midi : Modelage de pièces

Vous réaliserez une petite série d’objets combinant le pincé, le colombin et la plaque et explorerez les multiples possibilités offertes par ces trois techniques de modelage. Vous mettrez en pratique vos nouvelles connaissances et serez guidés pas à pas dans le façonnage de vos pièces.

Jour 3

Matin : Finalisation de vos pièces

Vous terminerez vos dernières pièces et apporterez votre touche finale en lissant, gravant… Vous aurez également la possibilité de les colorer à l’engobe. Sans oublier de signer vos céramiques!

Vous pourrez récupérer vos pièces cuites et émaillées sous 4 à 6 semaines environ.

Matériel à apporter : un tablier, un carnet et un crayon.

Intervenante : Carole Behn

Nombre de places : 8 personnes

Paris-Ateliers Pagode 32 rue d'Ivry 75013

Paris-Ateliers