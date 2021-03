Stage pop rock, 17 avril 2021-17 avril 2021, Saint-Renan.

Stage pop rock 2021-04-17 – 2021-04-18

Saint-Renan 29290 Saint-Renan

Stage Pop Rock sur un week end. Tous instruments, tous niveaux. Repas du dimanche compris.

Orchestré par l’Ecole de musique d’Iroise, le week-end d’apprentissage (perfectionnement technique, arrangements, travail scénique…) est encadré par des professionnels de la scène – Erwan Duval et Lenaïc Dufour – et se terminera par un concert le dimanche à 16h. Tout ça dans la bonne humeur et en un temps record. De quoi faire naître de nouvelles vocations !

nathalie.leflem@ccpi.bzh +33 2 98 84 97 60

