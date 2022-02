Stage Poney Sadirac Sadirac Catégories d’évènement: Gironde

Sadirac

Stage Poney Sadirac, 15 février 2022, Sadirac. Stage Poney Sadirac

2022-02-15 – 2022-02-15

Sadirac Gironde EUR 60 Une super occupation pour vos enfants pour découvrir ou approfondir leurs connaissances sur le poney ! Stage encadré par une monitrice agréée. Au programme : Théorie, soins poney, préparation, pansage, cours, poney games et balades.

Stage à partir de 6 ans . Fournir le pique-nique. Une super occupation pour vos enfants pour découvrir ou approfondir leurs connaissances sur le poney ! Stage encadré par une monitrice agréée. Au programme : Théorie, soins poney, préparation, pansage, cours, poney games et balades.

Stage à partir de 6 ans . Fournir le pique-nique. +33 6 10 13 26 81 Une super occupation pour vos enfants pour découvrir ou approfondir leurs connaissances sur le poney ! Stage encadré par une monitrice agréée. Au programme : Théorie, soins poney, préparation, pansage, cours, poney games et balades.

Stage à partir de 6 ans . Fournir le pique-nique. Domaine d’écoline

Sadirac

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Sadirac Autres Lieu Sadirac Adresse Ville Sadirac lieuville Sadirac Departement Gironde

Sadirac Sadirac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sadirac/

Stage Poney Sadirac 2022-02-15 was last modified: by Stage Poney Sadirac Sadirac 15 février 2022 Gironde Sadirac

Sadirac Gironde