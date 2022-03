Stage Poney Idron Idron Catégories d’évènement: Idron

Pyrénées-Atlantiques

Stage Poney Idron, 18 avril 2022, Idron. Stage Poney Ecurie Thierry Chanonat 1 rue du Parc Idron

2022-04-18 – 2022-04-22 Ecurie Thierry Chanonat 1 rue du Parc

Idron Pyrénées-Atlantiques Idron 75 EUR Pour cavaliers tous niveaux

Possibilité de passage des galops

Déjeuner et goûter fournis Pour cavaliers tous niveaux

Possibilité de passage des galops

Déjeuner et goûter fournis +33 6 80 53 84 75 Pour cavaliers tous niveaux

Possibilité de passage des galops

Déjeuner et goûter fournis ecurie thierry chanonat

Ecurie Thierry Chanonat 1 rue du Parc Idron

dernière mise à jour : 2022-03-11 par OT Pau

Détails Catégories d’évènement: Idron, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Idron Adresse Ecurie Thierry Chanonat 1 rue du Parc Ville Idron lieuville Ecurie Thierry Chanonat 1 rue du Parc Idron Departement Pyrénées-Atlantiques

Idron Idron Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/idron/

Stage Poney Idron 2022-04-18 was last modified: by Stage Poney Idron Idron 18 avril 2022 Idron Pyrénées-Atlantiques

Idron Pyrénées-Atlantiques