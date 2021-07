Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Finistère, Plonéour-Lanvern Stage poney à la ferme de Lanvern Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Catégories d’évènement: Finistère

Plonéour-Lanvern Finistère Vos enfants passent l’après-midi au poney-club. Ils s’occupent des poneys, les montent pour découvrir ou améliorer leurs connaissances, tout en s’amusant.

Nous partageons un goûter bien mérité.

Chaussures fermées ou bottes conseillées.

A partir de 6 ans.

Réservation au 06 62 51 93 43

