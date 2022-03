Stage Poil et Plume Ruffey-le-Château, 9 avril 2022, Ruffey-le-Château.

L’atelier Plume de Martre vous propose un nouveau stage intitulé “Poil et Plume”. Ce stage sera encadré par Pascale Dole Rognon, artiste peintre et dessinatrice et Françoise Picavet, peintre animalière.

Ce sera à la fois un stage de dessin et de peinture chinoise sur le thème de l’animal, vous pourrez observer l’animal, réaliser des croquis et des dessins élaborés avec différentes techniques ( fusain, pastel, traits à l’encre, mélange de couleurs), le but étant de lâcher prise.

Les dates du stage sont les suivantes : samedi 9 et dimanche 10 avril 2022 de 9 h 30 à 17 h 00.

Le stage est ouvert à tous, à partir de 13 ans, débutants ou confirmés.

Le nombre de participants est limité à 8 et se déroulera dans le respect des consignes sanitaires actuelles.

Inscription obligatoire, formulaire via le lien suivant : https://www.ot-valmarnaysien.com/images/inscription_stage_Poil_et_Plume-0270.pdf

pascaledolerognon@gmail.com +33 3 70 27 32 32

