STAGE POÊLE ROCKET BY WOODS FACTORY Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

2022-04-02 – 2022-04-02

Lodève Hérault 130 EUR L’école buissonnière de la Woods Factory ouvre ses portes en mars avec 14 stages différents pour booster l’autonomie et la créativité de chacun. Une journée pour fabriquer son poêle Rocket Stove avec Matthias et comprendre les principes de la combustion.

woods.diffusion@gmail.com +33 7 67 08 98 72 https://woodsfactory.fr/stages-poele-rocket/

