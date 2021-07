STAGE PLURIDISCIPLINAIRE Théâtre à durée Indéterminée, 21 mars 2022-21 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 21 au 25 mars 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 18h

payant

Ce stage pluridisciplinaire « BE TOGETHER ON STAGE » a pour ambition de faire découvrir les arts de la scène (danse, théâtre et chant) sous l’angle d’une thématique universelle : L’AMOUR. Ouvert aux personnes en situation de handicap moteur et valides, amateurs et professionnels du spectacle vivant

Avec MAGALI SABY, LOLA INGRID LE ROCH, DOMINIQUE MARTINELLI, ALEXANDRA LACOUR, LUCIE BRUNET

Ce stage inclusif pluridisciplinaire « BE TOGETHER ON STAGE » a pour ambition de faire découvrir les arts de la scène (danse, théâtre et chant) sous l’angle d’une thématique universelle : L’AMOUR

Animations -> Stage

Théâtre à durée Indéterminée 40 rue des Amandiers Paris 75020

2, 3 : Père Lachaise (357m) 2 : Ménilmontant (483m)



Contact :BE TOGETHER ACADEMIE DES ARTS VIVANTS 100% INCLUSION ET DIVERSITE 0637727161 contact@be-together.eu https://be-together.eu/ https://www.facebook.com/betogetheracademie 0637727161 contact@be-together.eu

Animations -> Stage Étudiants;Solidaire;Insolite;Ados;Musique

Date complète :

2022-03-21T09:30:00+01:00_2022-03-21T18:00:00+01:00;2022-03-22T09:30:00+01:00_2022-03-22T18:00:00+01:00;2022-03-23T09:30:00+01:00_2022-03-23T18:00:00+01:00;2022-03-24T09:30:00+01:00_2022-03-24T18:00:00+01:00;2022-03-25T09:30:00+01:00_2022-03-25T18:00:00+01:00

I stock