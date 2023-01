STAGE PLEIN AIR : CARNET DE VOYAGE Guérande Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Deux jours complets pour venir vivre une expérience du dessin et de la couleur en milieu extérieur. L’occasion de sorties sur la ville de Guérande, ville médiévale où de nombreux sujets de rues seront possibles. Les remparts offrent également un joli moment de dessin.

Une partie se déroulera aussi en atelier.

Un moment convivial de découverte et de partage ! Public concerné : Pour celles et ceux qui souhaitent pratiquer le carnet de voyage, l’art du croquis / Adultes (et « grands » ados) – 6 places disponibles.

Tous les niveaux sont les bienvenus, mais une première expérience en dessin est conseillée. contact@nadejart.fr +33 7 81 55 06 20 https://www.nadejart.fr/ Guérande

