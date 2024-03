Stage plantes utiles Vauban, samedi 20 avril 2024.

Du sauvage au cultivé, venez découvrir les plantes utiles qui nous entourent.

Le matin, balade naturaliste avec reconnaissance des arbres, arbustes, plantes sauvages comestibles et oiseaux du bocage Brionnais. L’après-midi, deux ateliers sont proposés:

apprendre à faire ses propres tisanes et plantes médicinales et atelier semis, repiquage et conseils pour bien redémarrer le potager. 40 40 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 09:00:00

fin : 2024-04-20 17:00:00

Vauban

Vauban 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté caroline@anim-ma-nature.fr

