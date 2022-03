Stage plantes sauvages comestibles La Flèche La Flèche Catégories d’évènement: La Flèche

Stage plantes sauvages comestibles

La Flèche, le samedi 7 mai

Partez à la découverte de la cuisine sauvage ! Lors d’une journée, partez à la découverte des plantes sauvages comestibles avec Aurélia Durand, animatrice au CPIE. Sur le site de la Monnerie, une balade cueillette vous sera proposée afin de découvrir les milieux et leur gestion et procéder à l’identification des plantes. Vous pourrez par la suite cuisiner et déguster vos trouvailles de la journée !

Gratuit. Inscription obligatoire

CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir – Pays de la Loire Grandeur Nature

2022-05-07T09:30:00 2022-05-07T17:00:00

