Mottier Isère Mottier Une journée pour renforcer son autonomie dans l’utilisation des plantes médicinales de nos prairies. Etude de cas concrets, gestes qui soulagent, précautions et chronologie des usages, astuces de préparations… un atelier concret pour agir sereinement silonseme@orange.fr +33 6 68 36 22 70 https://swannlup.wixsite.com/la-ferme-du-regardin dernière mise à jour : 2021-05-28 par

