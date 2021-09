Montreuil Centre 100 Rue Hoche Montreuil, Seine-Saint-Denis Stage Plaisir de danser Centre 100 Rue Hoche Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

**Dans ce stage je propose :** Un voyage à travers les différentes parties du corps afin de retrouver le plaisir de danser et de se mouvoir au rythme propre à chacun. Contacter la sensation intérieure du plaisir en laissant derrière soi le jugement de notre façon de nous mouvoir et de notre image. **Je vous invite à danser :** Guidés par la musique, à l’écoute de soi et des autres. Par l’expression du libre ressenti et dans le respect de vos limites. **Animé par Karem Ortiz** Danseuse professionnelle certifiée de la pratique « Danser être dansé » de Véronique Pioch. Diplômée en Danse thérapie à L’Université Paris Descartes. **Samedi 18 septembre 2021** Centre 100 rue Hoche, 93100 Montreuil Horaire : 14h-18h / accueil à 13h30 Participation : 35€ Montreuillois Inscription : [exploradanse@gmail.com](mailto:exploradanse@gmail.com) / 06 09 39 73 47

